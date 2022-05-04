Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области

Прогнозируются ветер до 18 м/с, переменная облачность и дождь со снегом 5 мая 2022 года в Свердловской области.

Ветер юго-западный, днем может переходить в северо-западный. Температура ночью в регионе ожидается +3-8 градусов, днем может достигать +14-19 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В связи с погодными условиями в области существует высокая вероятность обрывов линий электропередач, образования автомобильных пробок, а также возникновения дорожных аварий. Напомним, 27 апреля 2022 года в Екатеринбурге прошли сильные дожди и штормовой ветер, в результате чего оказалось завалено дерево и затоплен балкон одной из многоэтажек.

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