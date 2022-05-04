Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области

Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
Сильный ветер и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 17:49ОбществоФото: 1МI
Прогнозируются ветер до 18 м/с, переменная облачность и дождь со снегом 5 мая 2022 года в Свердловской области.

Ветер юго-западный, днем может переходить в северо-западный. Температура ночью в регионе ожидается +3-8 градусов, днем может достигать +14-19 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В связи с погодными условиями в области существует высокая вероятность обрывов линий электропередач, образования автомобильных пробок, а также возникновения дорожных аварий.

Напомним, 27 апреля 2022 года в Екатеринбурге прошли сильные дожди и штормовой ветер, в результате чего оказалось завалено дерево и затоплен балкон одной из многоэтажек.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпогодаветердождьпрогноз погоды
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы