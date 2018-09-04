Новый подъемник для людей с ОВЗ появился возле Центральной библиотеки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:10Общество
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На крыльце Центральной библиотеки Нижнего Тагила установлен новый подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установленный в 2016 году подъемник для людей с ОВЗ возле Центральной библиотеки был демонтирован из-за реконструкции крыльца здания.
После проведения основных работ по ремонту крыльца рабочие установили новый подъемник и настроили механизм. Грузоподъемность его составляет 250 кг. Он адаптирован для уличных условий, выдерживает как жару, так и морозы.
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Теперь вход в библиотеку стал комфортным для всех категорий посетителей, сообщает пресс-служба Центральной библиотеки.
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