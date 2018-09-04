Новый подъемник для людей с ОВЗ появился возле Центральной библиотеки в Нижнем Тагиле

Установленный в 2016 году подъемник для людей с ОВЗ возле Центральной библиотеки был демонтирован из-за реконструкции крыльца здания.

После проведения основных работ по ремонту крыльца рабочие установили новый подъемник и настроили механизм. Грузоподъемность его составляет 250 кг. Он адаптирован для уличных условий, выдерживает как жару, так и морозы.