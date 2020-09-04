Взрыв башни и смерть на остановке. Итоги дня в Свердловской области

Среди жителей Свердловской области провели исследования для выявления иммунитета к коронавирусу. Всего в исследовании приняли участие 16 154 человека. Всех желающих пройти тест разделили на семь возрастных групп. Наибольший уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте от одного года до шести лет, наименьший — у людей в возрасте от 40 до 49 лет. Всего иммунитет к инфекции выявили у 12,4% протестированных. Кроме того, специалистам удалось установить, что он не ввязан с гендерной принадлежностью. В июле такое исследование уже проводилось, но тогда иммунитет выявили у 7% населения Свердловской области.