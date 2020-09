Взрыв башни и смерть на остановке. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 4 сентября.

В Краснотурьинске сегодня рухнула водонапорная башня. Горожане ужаснулись тому, что пыль от упавшей конструкции попала на близлежащие дома. В местной администрации пояснили, что снос башни проходил в штатном режиме. Участок, на котором располагалась постройка, приобрела частная организация. Именно эта компания и занималась сносом. На месте башни появится торговый центр. Момент обрушения водонапорной башни в Краснотурьинске попал на видео Среди жителей Свердловской области провели исследования для выявления иммунитета к коронавирусу. Всего в исследовании приняли участие 16 154 человека. Всех желающих пройти тест разделили на семь возрастных групп. Наибольший уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте от одного года до шести лет, наименьший — у людей в возрасте от 40 до 49 лет. Всего иммунитет к инфекции выявили у 12,4% протестированных. Кроме того, специалистам удалось установить, что он не ввязан с гендерной принадлежностью. В июле такое исследование уже проводилось, но тогда иммунитет выявили у 7% населения Свердловской области. Иммунитет к COVID-19 в Свердловской области имеют около 12% протестированных граждан В социальных сетях сегодня появилась информация, что в Екатеринбурге на остановке общественного транспорта скончался мужчина. По словам очевидцев, скорая приехала на место после вызова, но медики не вышли из машины, а сразу уехали, не оказав помощи мужчине. В Горздраве пояснили, что в этой машине находился ребенок, которому требовалась экстренная помощь. Врачи приняли решение доставить его в больницу. После инцидента прокуратура начала проверку. На Урале врачи скорой помощи отказались помогать умирающему на остановке мужчине В Нижнем Тагиле администрация разрешила открыться детским садам со 100% загрузкой. Детей начнут принимать в учреждения с 9 сентября. Пока детские сады работают с 50% наполняемостью. Для того чтобы ребенка приняли в садик, необходимо сдать анализы и пройти осмотр врача. В Нижнем Тагиле рассказали об условиях открытия детских садов РЖД планируют снести спортплощадку в поселке Анатольской под Нижним Тагилом. Площадка была построена одним из местных жителей на земле, которая была получена РЖД в аренду для обеспечения перевозок. Там установлены корт и футбольные ворота. Постройка была признана бесхозной, поскольку документально она нигде не зафиксирована. Как пояснили в прокуратуре, корт не может быть взят на баланс, потому что он не признан объектом недвижимости. РЖД планирует снести детскую площадку в поселке под Нижним Тагилом

