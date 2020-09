Протекшие крыши и пропавшие булки. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 3 сентября.

Жители столицы Урала сегодня прощались со знаменитым писателем Владиславом Крапивиным. Проститься с умершим у Храма-На-Крови пришли родные и близкие, знакомые и поклонники. Умер писатель в День знаний, 1 сентября 2020, от обострившихся хронических болезней на фоне заражения инфекцией COVID-19. В Екатеринбурге прошло прощание с известным писателем Владиславом Крапивиным Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев организовал заседание оперштаба на тему прививок от вируса гриппа с участием Юрия Бармина, начальника территориального отдела Роспотребнадзора. На территории Нижнего Тагила выявили 140 случаев заболевания пневмонией. Юрий Бармин отметил, что большинство заболевших воспалением легких старше 18 лет, благодаря вакцинации удается сдерживать заболевание. За прошлый год прививки поставили только 54% тагильчан, а в этом году их количество планируют существенно увеличить. В Нижнем Тагиле за неделю выявлено более 140 случаев заболевания пневмонией Вчера на дистанционное обучение из-за коронавируса перевели две школы в столице Урала — № 148 и № 179. Сеголня еще два класса в Екатеринбурге закрыли и перевели на дистанционное обучение. Классы гимназии № 120 и школы № 16 находятся на карантине. В 120 гимназии подозрение на COVID-19 у одного из учеников, насчет второго класса информации департамент образования Екатеринбурге не предоставил. Еще два класса в уральских школах отправлены на дистант из-за коронавируса В результате произошедшего пожара на хлебозаводе «СМАК» в Екатеринбурге, с полок магазинов Нижнего Тагила исчезли булки. Жители города рассказали о дефиците в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Монетка», «Тагилхлеб» и другие. Раньше булочки подвозили в торговые точки каждый день. Булок больше нет. Тагильчане жалуются на пустые полки после пожара на СМАКе В связи с недавними сильными ливнями участились жалобы тагильчан на подтекающие крыши. Вода протекала не только в домах старого жилого фонда, но и в новостройках. Жильцы некоторых домов вынуждены подставлять тазики под стекающую воду. Пишут жалобы в разные инстанции. Коммунальные службы подтверждают наличие проблемы, но из-за большого объема заявок не успевают справляться с устранением протечек. Также специалисты из управляющих компаний обращают внимание на то, что не все жильцы добросовестно оплачивают коммунальные услуги, денег не всегда хватает на устранение дефектов, а в некоторых случаях простым латанием вообще не обойтись и необходим капитальный ремонт. Его приходится ждать очень долго. В домах 70-80-х годов постройки крыши текут уже давно, а капремонт запланирован через десятки лет. «Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов

