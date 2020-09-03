В Нижнем Тагиле за неделю выявлено более 140 случаев заболевания пневмонией

В Нижнем Тагиле за неделю выявлено более 140 случаев заболевания пневмонией

Сегодня, 16:53Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за минувшую неделю пневмонией заболели более 140 жителей города, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня глава города Владислав Пинаев провел заседание оперативного штаба по организации прививочной компании против гриппа. В нем приняли участие начальник территориального отдела Роспотребназдора Юрий Бармин, представители промышленных предприятий, а также главные врачи медучреждений.

Бармин отметил, что осенью всегда становится выше уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Так, за прошедшую неделю в Нижнем Тагиле было выявлено 919 случаев заболевания ОРВИ и 143 случая пневмонии.

Девяносто девять процентов заболевших воспалением легких — это люди старше 18 лет. Благодаря успешно проведенным прививочным кампаниям прошлых лет, нам удавалось сдерживать распространение гриппа. По нашей статистике в группе непривитых детей заболеваемость гриппом в девять раз выше, чем среди детей, прошедших вакцинацию, сказал Бармин.

В условиях распространения коронавируса медики на данный момент не могут спрогнозировать последствия ее проявления в период сезонного гриппа.

В 2019 году от гриппа поставили прививки 54% тагильчан. И в 2020 году планируется это количество увеличить.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о превышении эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ в преддверии открытия школ. Так, за прошлую неделю лета в Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 3%.

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