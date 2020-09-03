В Нижнем Тагиле за неделю выявлено более 140 случаев заболевания пневмонией

Девяносто девять процентов заболевших воспалением легких — это люди старше 18 лет. Благодаря успешно проведенным прививочным кампаниям прошлых лет, нам удавалось сдерживать распространение гриппа. По нашей статистике в группе непривитых детей заболеваемость гриппом в девять раз выше, чем среди детей, прошедших вакцинацию, сказал Бармин.