«Решил показать своим примером»: Евгений Куйвашев поставил прививку от гриппа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил прививку от гриппа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Решил показать своим примером и напомнить еще раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо еще бережнее относиться к здоровью и сделать все возможное, чтобы его сохранить, написал губернатор. Накануне Роспотребнадзор предупредил о том, что в Свердловской области увеличилась заболеваемость ОРВИ. Превышение эпидпорога составило 3%. Также в ведомстве предупредили, что с началом учебного года заболеваемость может вырасти. На данный момент в Свердловскую область уже было доставлено больше полумиллиона доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. По данным на 28 августа, прививки поставили уже 1,7 тысяч уральцев. Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ перед открытием школ

