Булок больше нет. Тагильчане жалуются на пустые полки после пожара на СМАКе

Булок больше нет. Тагильчане жалуются на пустые полки после пожара на СМАКе

Сегодня, 14:32ОбществоPhoto: TagilCity.ru
После пожара пожара на хлебозаводе СМАК в Екатеринбурге в магазинах Нижнего Тагила опустели с хлебобулочными изделиями. В частности, не стало булочек.

Полюбившиеся всем слойки с абрикосом, шоколадом, сыром и чесноком, а также другая продукция, временно будет отсутствовать в продаже.

Да! Полки в магазине поредели. Хлеба стало меньше, особенно в «Пятерочке», рассказала в соцсетях тагильчанка Валентина.

На ВМЗ ситуация с хлебобулочными изделиями наблюдается такая же.

В «Пятерочке» на ВМЗ вообще половина полок пустые. Хлеб только от «Тагилхлеба», рассказала TagilCity.ru жительница ВМЗ Юлия.

Другие торговые сети, такие как «Монетка» и «Магнит» тоже заказывают продукцию у завода СМАК. У них продукция на полках тоже отсутствует.

Зашла сегодня в «Монетку», хотела купить пару булочек попить чай на работе. Пришлось уйти ни с чем, потому что на полках нет ни одной булочки, рассказала TagilCity.ru тагильчанка Ирина.

С момента пожара на предприятии прошло уже три дня. С того момента производства новой продукции не осуществляется. Учитывая тот факт, что булочки доставляются в магазины ежедневно, их отсутствие логично. На предприятии обещали исправить ситуацию к концу недели.

Напомним, в результате пострадал цех, который производил булочки в индивидуальной упаковке. Именно это и привело к сбою в поставках продуктов в магазины Свердловской области. По словам представителей предприятия, производство было перераспределено, но пока булочки не получается выдавать в полном объеме. Цех уже восстанавливают.

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