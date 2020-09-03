Булок больше нет. Тагильчане жалуются на пустые полки после пожара на СМАКе

Напомним, в результате пострадал цех, который производил булочки в индивидуальной упаковке. Именно это и привело к сбою в поставках продуктов в магазины Свердловской области. По словам представителей предприятия, производство было перераспределено, но пока булочки не получается выдавать в полном объеме. Цех уже восстанавливают.