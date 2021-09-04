Обещавшего взорвать школу тагильчанина отправят на принудительное лечение

5 марта около 18.00 обвиняемый позвонил в ЕДДС и сообщил, что в одной из школ на улице Гвардейская готовится взрыв. На место прибыли спецслужбы Нижнего Тагила, так как был уже вечер в здании не было учащихся. В учебном заведении и рядом с ним никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Полицейские установили номер, с которого поступил звонок, выяснилось, что мужчина использовал свой мобильный телефон. Хозяин признал, что звонил именно он и объяснил свой поступок тем, что был пьян. Тагильчанину была назначена медэкспертиза, врачи пришли к выводу, что ему требуется принудительное лечение из-за неадекватного поведения.
Дело о заведомо ложном акте терроризма направлено в суд, «шутник» находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был судим за кражи, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, утром 28 августа 2021 года неизвестный мужчина сообщил о минировании дома на улице Гвардейская в Нижнем Тагиле. Из-за этого были эвакуированы жильцы из одного подъезда. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.