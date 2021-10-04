Тагильский ростовщик Александр Макаренко проиграл еще один суд

Тагильский ростовщик Александр Макаренко проиграл еще один суд
Тагильский ростовщик Александр Макаренко проиграл еще один суд
Сегодня, 16:38ОбществоФото: pixabay.com
Александр Макаренко проиграл еще одно судебное заседание против родственников погибшего поручителя по одному из договоров займа за 2015 год. Впереди у тагильского ростовщика еще два заседания с семьей покойного молодого человека.

Заседание состоялось в Свердловском областном суде по иску кредитора на сумму 349,8 тысячи. Суд отказался взыскать денежные средства с родственников погибшего поручителя, оставив иск без удовлетворения.

Макаренко практикует несколько способов овладения чужими денежными средствами. В основном мужчина подает судебные иски за погашенные задолженности через длительный период времени, выдавая их за действующие долги с накопившимися процентами.

Тагильчанка Алена попалась на другую уловку. Ее покойный брат выступил поручителем по одному из договоров займа ростовщика на сумму 66000 тысяч рублей в 2015 году. В январе 2020 брат девушки умер, а ее семья вступила в законное право на наследство и стала собственником квартиры погибшего.

Квартиру мы продали за ненадобностью, хотели установить на эти деньги памятник. В январе 2021 года нам пришло судебное письмо от Александра Макаренко. Оказывается, он подал на нас сразу три иска. Одно дело выиграть удалось, осталось еще два, рассказывает TagilCity.ru девушка.

В июне 2021 года бывший военный Александр Гришин, которому также поступали судебные иски от Макаренко, добился отмены приговора с дальнейшим вынесением нового решения.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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