Призывники Свердловской области на Украину не поедут

Призывники Свердловской области на Украину не поедут
Призывники Свердловской области на Украину не поедут
Сегодня, 01:01ОбществоФото: 1МI
Президент РФ Владимир Путин заявил во время прямого эфира, что в России не будет вводиться военное положение. При этом срочники на Донбасс нести военную службу не поедут.

Президент Путин выразил надежду, что в России не сложится такая ситуация, когда будет необходимо ввести военное положение. При этом глава государства сослался на законодательство РФ.

Военное положение вводится в соответствии с законом, указом Президента, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет, заявил Владимир Путин.

Отдельно президент подчеркнул, что в военной операции на Донбассе принимают участие только профессиональные военные. Срочников на Украину призывать не будут.

Сюжеты:
Операция на Украине
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