Призывники Свердловской области на Украину не поедут

Президент РФ Владимир Путин заявил во время прямого эфира, что в России не будет вводиться военное положение. При этом срочники на Донбасс нести военную службу не поедут.

Президент Путин выразил надежду, что в России не сложится такая ситуация, когда будет необходимо ввести военное положение. При этом глава государства сослался на законодательство РФ. Военное положение вводится в соответствии с законом, указом Президента, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет, заявил Владимир Путин. Отдельно президент подчеркнул, что в военной операции на Донбассе принимают участие только профессиональные военные. Срочников на Украину призывать не будут. Владимир Путин присвоил первое звание Героя России погибшему на Донбассе военному

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