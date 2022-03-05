Призывники Свердловской области на Украину не поедут

Президент Путин выразил надежду, что в России не сложится такая ситуация, когда будет необходимо ввести военное положение. При этом глава государства сослался на законодательство РФ.
Военное положение вводится в соответствии с законом, указом Президента, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет, заявил Владимир Путин.
Отдельно президент подчеркнул, что в военной операции на Донбассе принимают участие только профессиональные военные. Срочников на Украину призывать не будут.