Тагильчанин получил год тюрьмы за кражу 6 тысяч рублей с банковской карты

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже.
Как было установлено, 1 октября прошлого года они с неустановленным приятелем нашли на улице карту Сбербанка и решил похитить деньги, находившиеся на банковском счете.
Мужчины совершили восемь покупок, потратив 5 855 рублей 69 копеек на алкоголь, сигареты и продукты питания.
Суд признал тагильчанина виновным в краже и назначил ему наказание в виде одного года колонии строгого режима, информирует прокуратура Ленинского района.