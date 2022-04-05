Тагильчанин получил год тюрьмы за кражу 6 тысяч рублей с банковской карты

Житель Нижнего Тагила нашел на улице банковскую карту и украл с нее деньги, расплатившись за покупку алкоголя, продуктов и сигарет.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже. Как было установлено, 1 октября прошлого года они с неустановленным приятелем нашли на улице карту Сбербанка и решил похитить деньги, находившиеся на банковском счете. Мужчины совершили восемь покупок, потратив 5 855 рублей 69 копеек на алкоголь, сигареты и продукты питания. Суд признал тагильчанина виновным в краже и назначил ему наказание в виде одного года колонии строгого режима, информирует прокуратура Ленинского района.

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