В полицию Екатеринбурга поступили сообщения о массовых минированиях школ

В Екатеринбурге неизвестные разослали правоохранителям сообщения, в которых сообщалось о минировании образовательных учреждений.

Районные отделы полиции Екатеринбурга получили сообщения о минировании школ. Неизвестные разослали письма с угрозами по электронной почте. Как пояснили Е1 в мэрии, это похоже на хакерскую атаку. Здания школ, о которых шла речь в сообщениях, проверили на наличие опасных предметов. Точное количество образовательных учреждений, в которых прошли проверки, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что все российские школы перешли на доковидный режим работы: не осталось классов, которые находятся на дистанционном обучении, либо на карантине.

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