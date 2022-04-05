В полицию Екатеринбурга поступили сообщения о массовых минированиях школ

В полицию Екатеринбурга поступили сообщения о массовых минированиях школ
В полицию Екатеринбурга поступили сообщения о массовых минированиях школ
Сегодня, 19:52ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге неизвестные разослали правоохранителям сообщения, в которых сообщалось о минировании образовательных учреждений.

Районные отделы полиции Екатеринбурга получили сообщения о минировании школ. Неизвестные разослали письма с угрозами по электронной почте.

Как пояснили Е1 в мэрии, это похоже на хакерскую атаку.

Здания школ, о которых шла речь в сообщениях, проверили на наличие опасных предметов. Точное количество образовательных учреждений, в которых прошли проверки, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что все российские школы перешли на доковидный режим работы: не осталось классов, которые находятся на дистанционном обучении, либо на карантине.

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Екатеринбург
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