20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле

20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле
20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:55ОбществоФото: 1MI
Подрядчика на капитальный ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса, 58 ищет администрация Нижнего Тагила. На первый и второй этапы работ выделено 20,1 миллиона рублей.

Объект необходимо сдать не позднее 31 октября 2022 года. Рабочую документацию разработало МБУ «Тагилгражданпроект».

Демонтажные работы должны быть окончены до 30 июня. Стены, перегородки, перекрытия нужно отремонтировать до 31 июля. Также среди работ в смете значится обновление кровли, замена окон и дверей, утилизация мусора.

Гарантийный срок эксплуатацию здания составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 мая 2022 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается капитальный ремонт детского сада № 10 на улице Оплетина. В середине июля дошкольное учреждение примет 60 детей в возрасте от одного до трех лет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтдетский садНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы