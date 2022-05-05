20,1 млн выделено на капитальный ремонт детского сада № 20 в Нижнем Тагиле

Объект необходимо сдать не позднее 31 октября 2022 года. Рабочую документацию разработало МБУ «Тагилгражданпроект».
Демонтажные работы должны быть окончены до 30 июня. Стены, перегородки, перекрытия нужно отремонтировать до 31 июля. Также среди работ в смете значится обновление кровли, замена окон и дверей, утилизация мусора.
Гарантийный срок эксплуатацию здания составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 мая 2022 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается капитальный ремонт детского сада № 10 на улице Оплетина. В середине июля дошкольное учреждение примет 60 детей в возрасте от одного до трех лет.