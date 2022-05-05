В Нижнем Тагиле стартует сезон велосоревнований

В Нижнем Тагиле стартует сезон велосоревнований
В Нижнем Тагиле стартует сезон велосоревнований
Сегодня, 15:32ОбществоФото: pixabay.com
15 мая велосипедисты из Нижнего Тагила смогут поучаствовать в соревнованиях. Также состоится семейный праздник.

В Нижнем Тагиле 15 мая стартует сезон велосоревнований. Об этом сообщает пресс-служба центра развития туризма Нижнего Тагила.

Соревнования называются «Мала-хит 2022». Состоятся гонки и семейный праздник, который пройдет на лыжной базе «Спартак». Приглашаются все желающие, вне зависимости от уровня подготовки.

Существуют разные пути для гонок. Например, протяженностью 20-25 километров, или длиной от 1 до 5 километров. Участие платное.

Все дистанции разделены на категории: «Мужчины», «Мастера», «Ветераны» и «Леди». Есть и дистанции для детей.

Регистрация начнется 15 мая в 10:30.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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