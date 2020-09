Под Нижним Тагилом после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Руш»

В Горноуральском городском округе после проведения реконструкции прошло торжественное открытие мемориального комплекса «Руш», сообщил на своей странице во «Вконтакте» депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Восстановление мемориала было произведено за счет средств федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Открытие мемориального комплекса Photo: личная страница Алексея Балыбердина во "Вконтакте" Кроме того, что был проведен капитальный ремонт с укладкой новых плит и облагораживания территории, на комплексе появился Вечный огонь и стена Памяти и Скорби, куда будут захоранивать останки солдат, которые найдут поисковые группы. Ранее стало известно, что ремонт мемориала, расположенного на центральном кладбище Нижнего Тагила планируется закончить к сентябрю. Работы на объекте проводит ООО ГК «Уралстройкомплекс». Их общая стоимость составляет 32,6 миллиона рублей.

