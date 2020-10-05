Екатеринбурженка пожаловалась на угрозу увольнения с работы из-за теста на COVID-19

Женщина выбрала для отдыха Абхазию, так как до этого ее коллеги уже были там в отпуске в сентябре, а после этого не сдавали тесты на коронавирус. О том, что начальник издал приказ об обязательной сдаче тестов для всех, вернувшихся из-за границы, она узнала только в отпуске.