Екатеринбурженка пожаловалась на угрозу увольнения с работы из-за теста на COVID-19

Жительница Екатеринбурга, которая вернулась после отпуска в Абхазии, пожаловалась, что ее собираются уволить с работы из-за не сданного теста на коронавирус, сообщает Е1.

Женщина выбрала для отдыха Абхазию, так как до этого ее коллеги уже были там в отпуске в сентябре, а после этого не сдавали тесты на коронавирус. О том, что начальник издал приказ об обязательной сдаче тестов для всех, вернувшихся из-за границы, она узнала только в отпуске. По словам женщины, она возвратилась с отдыха, а на следующий день ее не пустили на работу. Она работает в кол-центре, в кабинете рядом с ней находятся еще два-три человека. Начальник разрешил ей работать только дистанционно. Как говорит екатеринбурженка, у нее была рабочая смена, однако ей поставили прогул. Работодатель написал, что она будет за это уволена, нужно написать объяснительную. По словам начальника женщины, он решил поставить ее на удаленную работу, чтобы избежать встречи с коллективом. При этом она допустила много ошибок, не отвечала на звонки клиентов. Он расценивает такую работу, как невыполнение должностных обязанностей. Сама женщина говорит, что у нее нет возможности для дистанционной работы, так как дома неисправный компьютер. Она собирается обращаться в трудовую инспекцию. Напомним, в конце сентября замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга сообщил о том, что жителей Свердловской области, вернувшихся из-за границы, не будут допускать к работе без теста на COVID-19. Вернувшихся из-за границы туристов не пустят на работу без анализов на COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter