Уралец потратил 5 чужих миллионов и уехал в колонию на 3 года с долгами

Мужчина являлся руководителем компании «Урал Сырье», с баланса которой он тратил на себя денежные средства. Суд приговорил растратчика к 4-м годам колонии общего режима с выплатой штрафа и материального ущерба компании.

В Краснотурьинске вынесен приговор руководителю компании «Урал Сырье», который в 2017–2018 годах незаконно присвоил себе более 5 миллионов рублей организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Осужденный открыл корпоративные банковские карты, привязанные к счетам «Урал Сырье» и использовал их в личных целях. Как установлено в судебном заседании, директор компании расплачивался картами в саунах, магазинах, ресторанах и кафе. Приобретал на деньги организации товары для личного потребления. С помощью банковских карт он также периодически снимал наличные в банкоматах, через номинальные компании обналичивал средства предприятия. Часть украденных средств была оформлена под якобы закупку стройматериалов для руководимой им организации. Также было доказано, что осужденный незаконно присвоил себе имущество «Урал Сырья» на сумму порядка 1 миллиона рублей. От его деятельности компания понесла убытков на 5, 6 миллиона. Суд приговорил бывшего директора предприятия к 4-м годам колонии, штрафу в 310 тысяч рублей, а также взыскал с мужчины сумму причиненного ущерба компании. Приговор пока не вступил в законную силу. Напомним, 2,5 года колонии получила 33-летняя жительница Асбеста, которая под предлогом размена купюр «банка приколов» обманывала доверчивых граждан. Всего мошенница успела обмануть 24 человека на общую сумму в 210 тысяч рублей. 2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человека мошенница из Асбеста

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