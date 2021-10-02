2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человека мошенница из Асбеста

Posted 2 октября 2021, 06:35
Published 2 октября 2021, 06:35
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Заявления на подсудимую начали поступать в полицию в ноябре 2020 года. По версии следствия, она разменивала билеты «банка приколов» на настоящие деньги у доверчивых граждан. Также злоумышленница срывала с пенсионерок золотые сережки под предлогом того, что украшения расстегнулись.
А в апреле 2021 года мошенница заняла деньги у пожилого человека, а затем, явившись к нему домой, попыталась забрать монитор от компьютера. Это сделать ей не удалось, тогда она схватила планшет и убежала.
Награбленное женщина сдавала в ломбард. Помимо срока, она должна выплатить пострадавшим материальный ущерб, пишет Е1.
Напомним, в Екатеринбурге будут судить женщину, обманувшую десятки людей в микрокредитной организации «МигКредит». Изначально ей удалось избежать наказания, сейчас заведено новое уголовное дело.