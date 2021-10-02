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Posted 2 октября 2021, 06:35

Published 2 октября 2021, 06:35

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человека мошенница из Асбеста

2,5 года тюрьмы получила обманувшая 24 человека мошенница из Асбеста

2 октября 2021, 06:35
Фото: 1MI.
Два года и шесть месяцев колонии общего режима получила 33-летняя женщина, которая разными способами обворовала 24 человека в Асбесте. Сумма ущерба составила 210 тысяч рублей.

Заявления на подсудимую начали поступать в полицию в ноябре 2020 года. По версии следствия, она разменивала билеты «банка приколов» на настоящие деньги у доверчивых граждан. Также злоумышленница срывала с пенсионерок золотые сережки под предлогом того, что украшения расстегнулись.

А в апреле 2021 года мошенница заняла деньги у пожилого человека, а затем, явившись к нему домой, попыталась забрать монитор от компьютера. Это сделать ей не удалось, тогда она схватила планшет и убежала.

Награбленное женщина сдавала в ломбард. Помимо срока, она должна выплатить пострадавшим материальный ущерб, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить женщину, обманувшую десятки людей в микрокредитной организации «МигКредит». Изначально ей удалось избежать наказания, сейчас заведено новое уголовное дело.

#Евгения Сафина#Происшествия#Свердловская область#Суд#Асбест#Мошенница
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