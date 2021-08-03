Обманувшая десятки людей мошенница пойдёт под суд в Екатеринбурге

Напомним, в апреле 2021 года одна из жертв ехала на такси в другой город, водителем была та самая мошенница. Во время разговора пассажирка рассказала водителю о своих финансовых проблемах. Мошенница уговорила женщину взять в банке кредит и, взяв деньги, обратно ей их не отдала.