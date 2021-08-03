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Обманувшая десятки людей мошенница пойдёт под суд в Екатеринбурге

3 августа 2021, 09:50
Фото: 1МI
Было возобновлено уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в обмане нескольких десятков екатеринбуржцев. Будет рассматриваться инцидент, произошедший в 2019 году.

Работая в 2019 году в микрокредитной организации «МигКредит», мошенница убеждала горожан оформлять займы на их имя и присваивала себе деньги. Преступницу задержали, однако тогда она наказания избежала, пишет Е1.

В юридическом центре «Служба защиты прав» рассказали, что уголовное дело было направлено в Орджоникидзевский суд, но судебное заседание пока не назначено.

Кроме того, в отношении мошенницы, возможно, будет возбуждено новое уголовное дело по заявлениям от новых пострадавших, которые поступают в полицию и сейчас. Обвиняемая действовала по прежней схеме.

Напомним, в апреле 2021 года одна из жертв ехала на такси в другой город, водителем была та самая мошенница. Во время разговора пассажирка рассказала водителю о своих финансовых проблемах. Мошенница уговорила женщину взять в банке кредит и, взяв деньги, обратно ей их не отдала.

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