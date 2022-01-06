Казак отделался обязательными работами за смерть екатеринбуржца после драки

В сентябре 2020 года у подъезда дома на улице Красных Командиров в Екатеринбурге произошел конфликт между пенсионером с женой и пьяным соседом, который занимается в кружке казаков.
По словам сына погибшего, драку завязал именно подсудимый: он ударил женщину в лицо, а затем и мужчину. После этого пенсионер упал и ударился головой, но медиков вызвали лишь спустя сутки, когда у него появились судороги.
В результате пострадавший был госпитализирован с переломом свода черепа и инсультом, в больнице он заразился COVID-19 и скончался в ноябре. Сын пенсионера утверждает, что избиение было умышленным, из-за конфликта, который произошел на автостоянке.
Изначально было установлено, что екатеринбуржец умер от черепно-мозговой травмы, однако повторная экспертиза показала, что он скончался от коронавируса. Нападавший признал свою вину и был приговорен к 300 часам исправительных работ и штрафу в 113 тысяч рублей. Сын погибшего до сих пор безрезультатно пытается добиться более серьезного наказания для убийцы, пишет Е1.
Напомним, житель Нижнего Тагила убил бывшую девушку и ее брата из-за расставания. Он отправился в колонию строгого режима на 17 лет.