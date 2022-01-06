Казак отделался обязательными работами за смерть екатеринбуржца после драки

Изначально было установлено, что екатеринбуржец умер от черепно-мозговой травмы, однако повторная экспертиза показала, что он скончался от коронавируса. Нападавший признал свою вину и был приговорен к 300 часам исправительных работ и штрафу в 113 тысяч рублей. Сын погибшего до сих пор безрезультатно пытается добиться более серьезного наказания для убийцы, пишет Е1.