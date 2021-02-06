Кормили через окно: в Берёзовском соседи спасли запертых в квартире собаку и кошку

Она пояснила, что хозяйка может отсутствовать от одного до четырех месяцев, поэтому соседи попросили полицейских, которые закрывали дверь, открыть ее. Сначала участковый отказывался это делать, но потом все-таки приехал и выпустил и собаку, и кошку.