Изоляция детей из садика экономически не выгодна работодателю и семье в Нижнем Тагиле

Временное отсутствие сотрудников негативно влияет на рабочий процесс и экономику предприятий. Работодатели терпят убытки, когда сотрудники уходят с детьми на «карантин». Не все организации в Нижнем Тагиле могут позволить работать удаленно.
Производство в любом случае страдает, даже когда работник идет на больничный и по собственной болезни. Просто так массово, конечно, люди не уходили, как в пандемию, сказал про изоляцию детей депутат госдумы Алексей Балыбердин.
Хотя руководители заводов решают проблему заменой работников, всем выгодно выйти из положения удается не всегда. В творческой сфере работодателю бывает невозможно найти специалиста, который заменит не вышедшего сотрудника.
Клиенты, которые долго занимаются с одним преподавателем, не всегда соглашаются на замену, как рассказала TagilCity.ru руководитель музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова. Люди ждут преподавателя, который сидит со своим ребенком дома.
Потом приходится делать перерасчет клиенту, потому что был период перерыва занятий. Все восстановить невозможно, получается у компании убыток, рассказала Александра Морозова.
Не складывается рабочий процесс еще из-за того, что творческие люди принципиально не соглашаются на изменения. По словам Александры Морозовой, если у взрослого опытного вокалиста с преподавателем сложилась особенная методика работы на протяжении длительного времени, он не хочет ничего менять.
Высаживание детей домой отражается на доходе родителей. Оплату родителям могут дать только за болеющего ребенка. Главный врач городской детской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов пояснил, что это лишь изоляционное мероприятие.
Больничный лист детям, которые не болеют, не даем, пояснил Дмитрий Клейменов.
Не во всех семьях есть родственники, которые могут посидеть с ребенком. Поэтому родители не всегда знают, с кем оставить свое чадо. На изоляции родителям здоровых детей приходится брать свободные дни за свой счет.
Сидели по ветрянке, я тогда на УВЗ работала. В садике давали какую-то бумагу, я ее относила на работу, сидела не 21 день, а дня три, по-моему, или пять, дома без оплаты, рассказала Мария.
Но даже если работодатель позволял сотруднику работать дистанционно в период изоляции ребенка, не каждый формат сотрудничества подходил.
Наш директор с пониманием относится к ситуации, в этих случаях разрешает дистанционно работать, характер работы это иногда позволяет. Но концерт с ребёнком на руках уже не провести, поделилась ведущая концертов Нижнетагильской филармонии Ксения Шумакова.
Детские садики нужны детям для того, чтобы правильно адаптироваться к жизни. Растущий человек учится самостоятельности и дисциплине, общению с другими детьми и взрослыми, занимается интеллектуально и физически, готовится к школе.
Ребенок в садике получает свою образовательную услугу за оплаченные родителями средства. Дома в четырех стенах не всегда дети смогут приспособится и научиться новому.
Дети, правда, дичают от того, что дома постоянно, заметила родитель детсадовца Мария.
Роспотребнадзором утверждены разные требования прекращения деятельности в детских учреждениях. В случае заболеваемости ОРВИ, образовательная услуга прекращается при 20% заболевших.
Ковид — там не проценты, должно быть несколько случаев. По одному случаю группу не закрывают, а если уже происходит передача инфекции в коллективе, то закрывается в результате, пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.
Главный специалист по организации и развитию дошкольного образования Татьяна Басова сказала TagilCity.ru, что у каждого заболевания есть инкубационный период, а если ребенок был в контакте с болеющим, он сам может вскоре заболеть.
Поэтому мы не можем этих детей перевести в другую группу, чтобы подвергать их опасности. Поэтому дома все находятся,добавила Татьяна Басова.
Детские сады четко выполняют требования санитарных правил — группы периодически распускают по домам.
Владимиру Радаеву прислали письмо с множеством подписей родителей детсадовцев Нижнего Тагила, встревоженных тем, что карантинные мероприятия сказались на доходе семьи. Заместитель председателя комитета по социальной политике планирует направить запрос в министерство образования области, чтобы рассмотреть предложения по выходу из проблемной ситуации. По мнению Владимира Радаева, как вариант надо создавать в детском саду резервную группу.
Надо выходить с предложением. Искать варианты, в том числе и открывать для таких, кто не может оставлять, или у кого не с кем сидеть, создавать для детей дежурные группы. Если есть помещение для этого, предложил Владимир Радаев.
Алексей Балыбердин считает, что необходимо скорректировать законодательство. И раньше выводили группы в детских садах и в школах, когда обнаруживались у детей определенные заболевания, но это не было так массово, не чувствовалось так остро на предприятиях, как в последнее эпидемиологическое время, как сказал депутат государственной думы.
Необходимо на законодательном уровне все-таки закрепить, когда детей официально выводят на карантин, чтобы родителям, одному из родителей, давали больничный, сказал Алексей Балыбердин.
Как пояснил депутат госдумы, группу на карантин просто так не выводят, и за ребенком все равно требуется наблюдение. Возможно правильным бы вариантом стало приравнять время вынужденного прекращения работы родителей к больничному. В таком случае, экономические последствия приостановления деятельности групп в детских садах не сказывались бы так остро на предприятиях, родителях и детях.