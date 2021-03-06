Изоляция детей из садика экономически не выгодна работодателю и семье в Нижнем Тагиле

Не складывается рабочий процесс еще из-за того, что творческие люди принципиально не соглашаются на изменения. По словам Александры Морозовой, если у взрослого опытного вокалиста с преподавателем сложилась особенная методика работы на протяжении длительного времени, он не хочет ничего менять.