О подробностях гибели впавшей в кому в Египте екатеринбурженки рассказал ее жених

О подробностях смерти жительницы Екатеринбурга Юлии Акушевой, которая впала в кому и скончалась в Египте рассказал ее жених из Великобритании Джейсон Мэтток.

Англичанин пояснил, что они познакомились летом 2020 года на отдыхе в Турции. Мы провели вместе четыре дня, а потом разъехались по домам. Осенью мы вернулись в Турцию вместе, провели там двенадцать дней, рассказал Джейсон Е1. Затем влюбленные отправились в Египет, чтобы вместе встретить Новый год. Они планировали пробыть вместе четыре недели, но решили остаться еще на четыре. Джейсон сделал Юле предложение и подарил ей кольцо с бриллиантами. По словам жениха, в один из дней он заметил, что у нее была немного опущена губа, что является первым признаком инсульта. Они поехали в больницу и врачи хотели госпитализировать Юлию, но она отказалась. Джейсон рассказал, что его невеста принимала таблетки, однако ее состояние не улучшалось. Через несколько дней он нашел екатеринбурженку утром в кровати без сознания и ее увезли в реанимацию. Кроме инсульта, у Юлии врачи диагностировали опухоль головного мозга и цирроз печени. Она впала в кому, медики говорили, что состояние критическое. Тогда Джейсон отправил сообщение двоюродному брату Юлии Павлу Коршунову в Екатеринбург. Родные и друзья Юлии искали варианты возвращения ее на лечение в Россию и собирали средства на это. Однако все протоколы, которые Павел получал от египетских врачей и посылал на экспертизу медикам в Москву, говорили о том, что перевозить Юлию было нельзя. Екатеринбурженка так и не вышла из комы и скончалась ночью 22 февраля в возрасте 41 года. Из Египта в Россию тело погибшей привезли за счет России, а оплату перелета из Москвы в Екатеринбург взял на себя работодатель Юлии. Напомним, на транспортировку Юлии самолетом из Египта родственники собирали 4,5 миллиона рублей. 4,5 млн рублей собирает семья на Урале для перевозки женщины в коме из Египта

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