О подробностях гибели впавшей в кому в Египте екатеринбурженки рассказал ее жених

О подробностях гибели впавшей в кому в Египте екатеринбурженки рассказал ее жених

Сегодня, 12:01ОбществоФото: Е1
О подробностях смерти жительницы Екатеринбурга Юлии Акушевой, которая впала в кому и скончалась в Египте рассказал ее жених из Великобритании Джейсон Мэтток.

Англичанин пояснил, что они познакомились летом 2020 года на отдыхе в Турции.

Мы провели вместе четыре дня, а потом разъехались по домам. Осенью мы вернулись в Турцию вместе, провели там двенадцать дней, рассказал Джейсон Е1.

Затем влюбленные отправились в Египет, чтобы вместе встретить Новый год. Они планировали пробыть вместе четыре недели, но решили остаться еще на четыре. Джейсон сделал Юле предложение и подарил ей кольцо с бриллиантами.

По словам жениха, в один из дней он заметил, что у нее была немного опущена губа, что является первым признаком инсульта. Они поехали в больницу и врачи хотели госпитализировать Юлию, но она отказалась.

Джейсон рассказал, что его невеста принимала таблетки, однако ее состояние не улучшалось. Через несколько дней он нашел екатеринбурженку утром в кровати без сознания и ее увезли в реанимацию.

Кроме инсульта, у Юлии врачи диагностировали опухоль головного мозга и цирроз печени. Она впала в кому, медики говорили, что состояние критическое. Тогда Джейсон отправил сообщение двоюродному брату Юлии Павлу Коршунову в Екатеринбург.

Родные и друзья Юлии искали варианты возвращения ее на лечение в Россию и собирали средства на это. Однако все протоколы, которые Павел получал от египетских врачей и посылал на экспертизу медикам в Москву, говорили о том, что перевозить Юлию было нельзя.

Екатеринбурженка так и не вышла из комы и скончалась ночью 22 февраля в возрасте 41 года. Из Египта в Россию тело погибшей привезли за счет России, а оплату перелета из Москвы в Екатеринбург взял на себя работодатель Юлии.

Напомним, на транспортировку Юлии самолетом из Египта родственники собирали 4,5 миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьотдыхЕгипеткомаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы