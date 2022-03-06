Обновлена карта военной спецоперции на Украине

Обновлена карта военной спецоперции на Украине
Обновлена карта военной спецоперции на Украине
Вчера, 22:19ОбществоФото: Минобороны РФ

На карте военной спецоперации в Украине 6 марта обновлены данные

Спецоперация вооруженных сил РФ в Украине: итоги десятого дня, по данным на 6 марта.

На Донбассе продолжается военная спецоперация. Бои ведутся уже в городской черте Мариуполя, на северо-западе и востоке. Параллельно с этим продолжается работа по достижению главной цели кампании - демилитаризации Украины и разоружению националистических формирований.

Фото:TagilСity.ru

По новому сообщению Минобороны, уничтожен аэродром ВВС ВСУ в Виннице. Также российские асы в течение последних суток сбили три украинских истребителя Су-27 и три беспилотника. А всего с 5 по 6 марта украинская армия потеряла 11 боевых самолетов и два вертолета. Часть летательных аппаратов, как отмечается, перебазирована на аэродромы Румынии.

Сюжеты:
Операция на Украине
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