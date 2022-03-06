Обновлена карта военной спецоперции на Украине

По новому сообщению Минобороны, уничтожен аэродром ВВС ВСУ в Виннице. Также российские асы в течение последних суток сбили три украинских истребителя Су-27 и три беспилотника. А всего с 5 по 6 марта украинская армия потеряла 11 боевых самолетов и два вертолета. Часть летательных аппаратов, как отмечается, перебазирована на аэродромы Румынии.