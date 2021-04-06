Два садика Нижнего Тагила вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе

Два садика Нижнего Тагила вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе
Сегодня, 13:51ОбществоФото: detstvo-nt.ru
Детские сады № 190 и № 193 объединения «Детство» из Нижнего Тагила стали лауретами на Всероссийском конкурсе.

Среди участвующих 500 организаций дошкольного образования России, тагильские садики № 190 и № 193 объединения «Детство» стали лауреатами Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020-2021», сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Педагогами представлены различные формы взаимодействия с семьями воспитанников, с социальными партнерами. Также продемонстрированы способы работы с детьми, направленные на развитие творческих, умственных способностей, укрепления здоровья детей, личностных, познавательных навыков и художественно-эстетического восприятия детей.

Напомним, второе место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 заняла преподаватель из тагильской школы № 32 Ольга Семенова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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