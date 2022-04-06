Свердловская киностудия проведет собственный Международный кинофестиваль дебютов уже в этом году. Он будет называться «Одна шестая». Фестиваль состоится при поддержке Минкультуры России. Предполагаемые даты проведения мероприятий: с 1 по 7 августа.
Отмечается, что губернатор Евгений Куйвашев в начале декабря решил создать в регионе кинокомиссию, сообщает информационный портал Свердловской области.
Над фестивалем трудится команда киностудии, местные люди из сферы кинопроизводства, продюсеры различных кинофестивалей международного уровня. Уже составляются сметы, подбираются эксперты.
По словам генерального продюсера киностудии Ольги Ерофеевой-Муравьевой, в период проведения кинофестиваля планируется организовать два конкурса для фильмов-дебютантов. В планах получение заявок на со всех регионов России, а также ряда других стран.
В программу мероприятий включат игровые и документальные кинокартины, а также анимационные фильмы. Организаторы хотят, чтобы это было не просто просмотром кинолент, но и площадкой, на которой дебютанты смогут познакомиться с партнерами и продюсерами.