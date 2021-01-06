1,6 тысячи свердловчан были обмануты мошенниками за первый квартал 2021 года

Ежемесячно лишаются средств более пятисот жителей Среднего Урала. С 1 января по 1 апреля мошенники обманули 1 644 жителей региона. Отмечается, что образование и социальный статус для обманщиков не имеет никакого значение.
Большинство слышало о случаях мошенничества, но всё равно стали жертвами. Преступники действуют, словно гипнотизеры, рассказал E1 глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Поводом для перевода может стать снятие порчи, попавший в «ДТП» родственник. В последнем случае стражи порядка рекомендуют обратиться к родным, чтобы проверить информацию и не переводить средства.
Не следует сообщать по телефону никаких данных карты или код безопасности. Также полицейские напоминают, что сотрудники банка никогда не звонят лично владельцу счета.
Напомним, 23 апреля сообщалось, как аналитик и ведущий специалист уральского ВУЗа «подарили» мошенникам 7,1 миллиона рублей.