Новый арт-объект в виде тетриса появился на фасаде дома на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Арт-объект появился с одной стороны дома при утеплении фасада. С другой стороны здания строители расположили панели в виде геометрического рисунка.
Этот торец выходит на место, где ходит очень много детей, рядом школа, садик и детская площадка. К тому же там расположена автобусная остановка. Поэтому совет дома решил разместить на фасаде рисунок. Изображение легендарной игры «Тетрис» было выбрано, так как его придумал наш советский программист Алексеей Пажитнов в 1984 году, рассказала редакции TagilCity.ru директор УК «Ермак» Анна Микрюкова.
По ее словам, рисунок поддерживает российских ученых и подрастающее поколение, расширяет кругозор и поднимает настроение жителям Нижнего Тагила.
Напомним, это уже не первый арт-объект, который появился на фасадах многоэтажных домов Нижнего Тагила. Так, с конца 2021 года на Уральском и Октябрьском проспекте на 9-этажках можно увидеть книжный шкаф и компьютерного Марио.