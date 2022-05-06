Новый арт-объект в виде тетриса появился на фасаде дома на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Этот торец выходит на место, где ходит очень много детей, рядом школа, садик и детская площадка. К тому же там расположена автобусная остановка. Поэтому совет дома решил разместить на фасаде рисунок. Изображение легендарной игры «Тетрис» было выбрано, так как его придумал наш советский программист Алексеей Пажитнов в 1984 году, рассказала редакции TagilCity.ru директор УК «Ермак» Анна Микрюкова.