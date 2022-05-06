Новый арт-объект в виде тетриса появился на фасаде дома на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Новый арт-объект в виде тетриса появился на фасаде дома на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Новый арт-объект в виде тетриса появился на фасаде дома на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:38ОбществоФото: TagilCity.ru
Фасад дома на улице Лебяжинская, 34 в Нижнем Тагиле строители обшили панелями, создав рисунок в виде игры в тетрис.

Арт-объект появился с одной стороны дома при утеплении фасада. С другой стороны здания строители расположили панели в виде геометрического рисунка.

Этот торец выходит на место, где ходит очень много детей, рядом школа, садик и детская площадка. К тому же там расположена автобусная остановка. Поэтому совет дома решил разместить на фасаде рисунок. Изображение легендарной игры «Тетрис» было выбрано, так как его придумал наш советский программист Алексеей Пажитнов в 1984 году, рассказала редакции TagilCity.ru директор УК «Ермак» Анна Микрюкова.

Фото:TagilCity.ru

По ее словам, рисунок поддерживает российских ученых и подрастающее поколение, расширяет кругозор и поднимает настроение жителям Нижнего Тагила.

Напомним, это уже не первый арт-объект, который появился на фасадах многоэтажных домов Нижнего Тагила. Так, с конца 2021 года на Уральском и Октябрьском проспекте на 9-этажках можно увидеть книжный шкаф и компьютерного Марио.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
арт-объектдомЛебяжкафасадНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы