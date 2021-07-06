Свердловчане с муковисцидозом обвинили минздрав в непредоставлении лекарств

Свердловчане с муковисцидозом обвинили минздрав в непредоставлении лекарств
Свердловчане с муковисцидозом обвинили минздрав в непредоставлении лекарств
Вчера, 12:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Люди, больные муковисцидозом, подали в суд на Минздрав Свердловской области. Пациентов более трёх месяцев не обеспечивают необходимыми медикаментами, что грозит им лёгочным кровотечением и дыхательной недостаточностью.

Один из подавших в суд рассказал, что борется с болезнью вот уже на протяжении 10 лет. Необходимое для нормальной жизни лекарство ему выдавать отказываются, несмотря на то, что у него имеется заключение врачей из московской больницы о том, что течение болезни у него тяжёлое и ему нужен определённый препарат, пишет 66.ру.

Вместе с ещё одним пациентом с диагнозом «муковисцидоз» молодой человек после нескольких бесплодных попыток обращения в Минздрав Свердловской области решил обратиться в суд с иском. Первое заседание состоялось 16 июня 2021 года, на которое явился представитель Минздрава с имеющимся возражением к иску на шести листах.

Одним из аргументов представителя Минздрава было утверждение, что препарат, необходимый истцам, не зарегистрирован в России. Однако руководитель организации «Право на жизнь», чьим подопечным является молодой человек, сказала, что это не является основанием для отказа в лечении.

Следующее заседание назначено на 11 августа 2021 года. Дата окончания судебного процесса неизвестна.

Напомним, в марте 2021 года суд Ленинского района Екатеринбурга обязал свердловский Минздрав приобретать и обеспечивать необходимым лекарством ребёнка-инвалида, которое тоже не было зарегистрировано в России.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудпациентыискобществоминздрав
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы