Свердловчане с муковисцидозом обвинили минздрав в непредоставлении лекарств

Люди, больные муковисцидозом, подали в суд на Минздрав Свердловской области. Пациентов более трёх месяцев не обеспечивают необходимыми медикаментами, что грозит им лёгочным кровотечением и дыхательной недостаточностью.

Один из подавших в суд рассказал, что борется с болезнью вот уже на протяжении 10 лет. Необходимое для нормальной жизни лекарство ему выдавать отказываются, несмотря на то, что у него имеется заключение врачей из московской больницы о том, что течение болезни у него тяжёлое и ему нужен определённый препарат, пишет 66.ру. Вместе с ещё одним пациентом с диагнозом «муковисцидоз» молодой человек после нескольких бесплодных попыток обращения в Минздрав Свердловской области решил обратиться в суд с иском. Первое заседание состоялось 16 июня 2021 года, на которое явился представитель Минздрава с имеющимся возражением к иску на шести листах. Одним из аргументов представителя Минздрава было утверждение, что препарат, необходимый истцам, не зарегистрирован в России. Однако руководитель организации «Право на жизнь», чьим подопечным является молодой человек, сказала, что это не является основанием для отказа в лечении. Следующее заседание назначено на 11 августа 2021 года. Дата окончания судебного процесса неизвестна. Напомним, в марте 2021 года суд Ленинского района Екатеринбурга обязал свердловский Минздрав приобретать и обеспечивать необходимым лекарством ребёнка-инвалида, которое тоже не было зарегистрировано в России. Суд заставил свердловский Минздрав отремонтировать больницу в Североуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter