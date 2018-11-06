Хор «Канцона» из Нижнего Тагила завоевал Гран-при на Международном конкурсе

В осенние каникулы хор «Канцона» хоровой студии «Звонкие голоса» городского Дворца детского и юношеского творчества принял участие в Международном конкурсе «Чудо Востока», который проходил в Астане. По результатам конкурса хор «Канцона», которым руководит Савицкая Е.П., завоевал Гран-при.

Концертмейстер хора Мухаметзянова Е.Н получила диплом и кубок за лучшую концертмейстерскую работу.

Фото: гддют.рф

Жюри фестиваля отметили почетным званием Лауреата I степени ансамбль педагогов «Белиссимо», а также ансамбль «Созвучие». Преподавателям вручили благодарственные письма от организаторов международного конкурса.