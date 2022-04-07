Выпускник кадетской школы в Каменске-Уральском погиб в ходе спецоперации на Украине

Выпускник кадетской школы в Каменске-Уральском погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник кадетской школы в Каменске-Уральском погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 11:30ОбществоФото: 1МI

Выпускник Каменск-Уральского кадетского корпуса погиб на Украине

В Каменск-Уральском простились с участником спецоперации на Украине старшим лейтенантом Михаилом Золотавиным. Он погиб в Киевской области, выполняя боевую задачу.

27-летний заместитель командира роты в ходе боя уничтожил пулеметный расчет противника. Сам получил тяжелое ранение, от которого скончался.

Друзья и родные отзываются о Михаиле Золотавине как добром, открытом и порядочном человеке, настоящем патриоте. Сослуживцы отмечают его отвагу, дисциплину и умение выполнять самые сложные задачи, сообщили в кадетской школе-интернате Каменска-Уральского.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Михаил Николаевич Золотавин представлен командованием к награждению орденом Мужества (посмертно).

Прощание с героем состоялось сегодня, 7 апреля.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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