Выпускник кадетской школы в Каменске-Уральском погиб в ходе спецоперации на Украине

27-летний заместитель командира роты в ходе боя уничтожил пулеметный расчет противника. Сам получил тяжелое ранение, от которого скончался.
Друзья и родные отзываются о Михаиле Золотавине как добром, открытом и порядочном человеке, настоящем патриоте. Сослуживцы отмечают его отвагу, дисциплину и умение выполнять самые сложные задачи, сообщили в кадетской школе-интернате Каменска-Уральского.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Михаил Николаевич Золотавин представлен командованием к награждению орденом Мужества (посмертно).
Прощание с героем состоялось сегодня, 7 апреля.