В мэрии Екатеринбурга объяснили «разрушение» сквера у Театра оперы и балета

Жители Екатеринбурга остались недовольны действиями строителей, которые разрушили постаменты статуй львов.

Может кто-нибудь объяснить, по какой причине разрушено историческое ограждение в сквере за Оперным театром, где находятся каменные львы? Кто дал разрешение на этот акт вандализма? цитирует Е1 одного из жителей города.

По словам вице-мэра Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии Алексея Бубнова, ограда и постройки в сквере не являются историческими . А все действия рабочих представляют собой этап реконструкции.

Планируется, что в рамках благоустройства в сквере будут установлены новые гранитные постаменты, а статуи львов отреставрированы.

Напомним, благоустройство сквера у Театра оперы и балета в Екатеринбурга поддержали жители города путем голосования. Планируется, что все работы будут завершены в августе 2019 года. На реконструкцию из городского, регионального и федерального бюджетов выделен 151 миллион рублей. В сквере благоустроят дорожки, частично заменят зеленые насаждения, а также установят скамейки, урны, гранитное мощение и ротонды.