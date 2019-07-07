Свердловские власти опровергли информацию о приостановке Венского фестиваля

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила, что изменений в работе фестиваля не будет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что фестиваль отменят в дни пребывания в Екатеринбурге Владимира Путина. Об этом на своей странице в соцсети писала организатор фестиваля Мария Зашляпина.