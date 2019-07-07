Свердловские власти опровергли информацию о приостановке Венского фестиваля
Сегодня, 09:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Власти Свердловской области опровергли информацию о том, что Венский фестиваль музыкальных фильмов не будет работать во время выставки ИННОПРОМ, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила, что изменений в работе фестиваля не будет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что фестиваль отменят в дни пребывания в Екатеринбурге Владимира Путина. Об этом на своей странице в соцсети писала организатор фестиваля Мария Зашляпина.
Фестиваль музыкальных фильмов проходит ежегодно с 2010 года. В Этом году планируется показ 23 киноработ.
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