11 площадок под проекты КТР утверждены властями Свердловской области

Екатеринбург, Первоуральск и Сысерть получат, в общем, порядка 1-го миллиона квадратных метров нового жилья на первом этапе реализации новых проектов КРТ, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на строительном форуме 100+ TechnoBuild.
Всего в Свердловской области готовят 11 площадок под застройку. Глава региона также призвал строительные компании принять участие в разработке концепции застройки новых территорий и проектах КРТ.
Напомним, в новые критерии развития и застройки по проектам КРТ приняты в Екатеринбурге и Свердловской области. Жители дома, попавшего под КРТ, могут проголосовать за исключение их жилищ из программы.