11 площадок под проекты КТР утверждены властями Свердловской области

11 площадок под проекты КТР утверждены властями Свердловской области
11 площадок под проекты КТР утверждены властями Свердловской области
Сегодня, 11:20ОбществоФото: 1МI
Екатеринбург и города-спутники в сумме застроят на 1 миллион квадратных метров жилья. Подготовка документации для 11-ти площадок находится в завершающей стадии.

Екатеринбург, Первоуральск и Сысерть получат, в общем, порядка 1-го миллиона квадратных метров нового жилья на первом этапе реализации новых проектов КРТ, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на строительном форуме 100+ TechnoBuild.

Всего в Свердловской области готовят 11 площадок под застройку. Глава региона также призвал строительные компании принять участие в разработке концепции застройки новых территорий и проектах КРТ.

Напомним, в новые критерии развития и застройки по проектам КРТ приняты в Екатеринбурге и Свердловской области. Жители дома, попавшего под КРТ, могут проголосовать за исключение их жилищ из программы.

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ПервоуральскЕкатеринбург
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