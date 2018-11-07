«Извините нас!» Подростки возложили цветы к памятнику пограничникам в Нижнем Тагиле

Нижнетагильские подростки, устроившие фотосессию на памятнике пограничникам, 7 ноября посетили парк «Победы» и возложили цветы к мемориалу. Ребята сообщили, что осознали свою вину и раскаиваются.

Мы хотим принести извинения всем воинам-пограничникам, клубу «Ратник» и всем тагильчанам, которых оскорбил и задел наш поступок. Мы не хотели никому зла. Мы совершили глупость и теперь очень раскаиваемся. Произошедшее станет нам уроком на всю жизнь. Простите нас! Надеюсь, больше никто не будет повторять наших ошибок,сказали ребята.

Поступок ребят поддержала инспектор ПДН Анна Тумакова, которая проводила с ними разъяснительную работу по поводу инцидента.

То, что они осознали свою вину и готовы загладить ее – большой плюс им. В дальнейшем уже они подобных поступков совершать не будут, будут думать головой. С ними проведена была разъяснительная работа инспекторами ПДН, школой, клубом патриотическим, каждый по своей линии. Когда они фотографировались, они не отдавали отчет своим действиям, это для них было баловство, дань моде. Они подростки благополучные, в школе характеризуются положительно, в поле зрения полиции не попадали. Ребята оступились, каждый имеет право на ошибку,сказала редакции TagilCity.ru Анна Тумакова.

Желание ребят загладить вину поддержали и жители города.