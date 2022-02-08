Уличную грязь начали продавать в Екатеринбурге

В описании к объявлению отмечено, что речь идет о «легендарной сезонной уличной грязи». Автор называет ее самым популярным сувениром, который только можно привезти сейчас из Екатеринбурга.
По данным корреспондентов информационного издания «КП-Екатеринбург», за 90 граммов «товара» просят 500 рублей. Стоимость одного литра необычного «сувенира» с Урала стоит при этом пять тысяч.
Грязь вручную собирают с дорог и заботливо упаковывают в банки. Ожидается, что в перспективе на них даже появятся этикетки, пишут местные жители.