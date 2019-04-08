The New York Times написала статью о городе Асбесте

Добыча асбеста запрещен в 60 странах мира, в том числе и в США. Однако недавно президент США ослабил санкции по добыче минерала.

В статье американского издания рассказывается о том, сколько асбеста добывается в городе и об его опасных свойствах. Также в материал включены мнения местных жителей о добычи асбеста и врача, который приводит статистику, согласно которой смертность от рака толстой кишки, легких и желудка в городе не превышает показатели по региону.