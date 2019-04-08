The New York Times написала статью о городе Асбесте

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Американская газета The New York Times выпустила статью об Асбесте. Интерес американцев к уральскому городу возник после того, как образ Дональда Трампа был использован в рекламе «Ураласбеста».
Добыча асбеста запрещен в 60 странах мира, в том числе и в США. Однако недавно президент США ослабил санкции по добыче минерала.
После этого предприятие «Ураласбест» в соцсетях опубликовали фразу «Одобрено Дональдом Трампом, 45-м президентом США».
В статье американского издания рассказывается о том, сколько асбеста добывается в городе и об его опасных свойствах. Также в материал включены мнения местных жителей о добычи асбеста и врача, который приводит статистику, согласно которой смертность от рака толстой кишки, легких и желудка в городе не превышает показатели по региону.
Завершается статья словами 88-летнего мужчины, который говорит, что нет ничего безопасного.
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