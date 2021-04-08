Главный приз — 100 тысяч на турпутевку и другие ценные призы могут выиграть тагильчане, приняв участие в ежегодном городском конкурсе «Молодая семья — 2021».

Во вторник, 20 апреля стартует ежегодный, 19-й по счету, городской конкурс «Молодая семья — 2021», посвященный в этом году 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Заявленный девиц традиционного мероприятия — «Мой Тагил — моя семья». Как сообщают организаторы, конкурс будет проходить в несколько этапов, поучаствовать в нем могут пары в возрасте до 35 лет, состоящие в зарегистрированном браке и имеющие детей. Желающим попробовать свои силы необходимо подготовить визитную карточку семьи — семи минутное выступление в любом жанре — хореография, вокал, поэзия, пантомима и прочие. В финал конкурса по итогам отбора попадут шесть семей. Они поборются за победу в семи этапах. Участникам предстоит выполнить задания краеведческого квеста, продемонстрировать свои навыки в кулинарном и туристическом состязании, представить проект благоустройства своего двора, пройти квиз по истории Нижнего Тагила,рассказали в пресс-службе городской администрации. Заявки на кастинг, который пройдет 5 июня во Дворце молодежи, можно подавать с 20 апреля по 3 июня (на электронную почту molodaysemy@yandex.ru). Финалисты конкурса получат сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение туристической путевки. Также финалистам подарят сертификаты на покупку бытовой техники и другие призы от партнеров.

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