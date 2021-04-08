100 тысяч на турпутевку могут выиграть тагильчане в конкурсе «Молодая семья — 2021»

100 тысяч на турпутевку могут выиграть тагильчане в конкурсе «Молодая семья — 2021»
Сегодня, 14:07ОбществоФото: pixabay.com
Главный приз — 100 тысяч на турпутевку и другие ценные призы могут выиграть тагильчане, приняв участие в ежегодном городском конкурсе «Молодая семья — 2021».

Во вторник, 20 апреля стартует ежегодный, 19-й по счету, городской конкурс «Молодая семья — 2021», посвященный в этом году 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Заявленный девиц традиционного мероприятия — «Мой Тагил — моя семья».

Как сообщают организаторы, конкурс будет проходить в несколько этапов, поучаствовать в нем могут пары в возрасте до 35 лет, состоящие в зарегистрированном браке и имеющие детей.

Желающим попробовать свои силы необходимо подготовить визитную карточку семьи — семи минутное выступление в любом жанре — хореография, вокал, поэзия, пантомима и прочие.

В финал конкурса по итогам отбора попадут шесть семей. Они поборются за победу в семи этапах. Участникам предстоит выполнить задания краеведческого квеста, продемонстрировать свои навыки в кулинарном и туристическом состязании, представить проект благоустройства своего двора, пройти квиз по истории Нижнего Тагила,рассказали в пресс-службе городской администрации.

Заявки на кастинг, который пройдет 5 июня во Дворце молодежи, можно подавать с 20 апреля по 3 июня (на электронную почту molodaysemy@yandex.ru).

Финалисты конкурса получат сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение туристической путевки. Также финалистам подарят сертификаты на покупку бытовой техники и другие призы от партнеров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
конкурсобществосемьямолодая семьяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы