Мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в фестивале «Город ремесел»

Центр развития туризма Свердловской области начинает региональный отбор мастеров народных художественных промыслов для участия в Конкурсе мастеров Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город Ремесел – 2021».
Ежегодный фестиваль пройдет в Вологде с 25 по 27 июня.
Как сообщили в Центре развития туризма Нижнего Тагила, к участию в конкурсе и фестивале приглашаются мастера НХП, мастера-ремесленники, и все, кто занимается изготовлением своих изделий вручную и в традиционных техниках. Это могут быть как творческие коллективы, предприятия, так и Дома ремесел, учреждения культуры и допобразования, Школы традиционной культуры и так далее.
В данный момент принимаются работы на региональный отбор конкурса в следующих номинациях:
- «Женские ремесла» (ткачество),
- «Роспись по дереву и бересте»,
- «Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов (ивы, бересты), столярное и токарное дело»,
- «Кузнецы и ювелиры» (художественная ковка, ювелирные изделия, ручная обработка металла),
- «Гончарные изделия. Керамика» (гончарные и керамические изделия, игрушка).
При этом на конкурс можно заявить не более трех работ от одного участника. Заявки принимаются до 15 апреля 2021.