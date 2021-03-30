Мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в фестивале «Город ремесел»

Как сообщили в Центре развития туризма Нижнего Тагила, к участию в конкурсе и фестивале приглашаются мастера НХП, мастера-ремесленники, и все, кто занимается изготовлением своих изделий вручную и в традиционных техниках. Это могут быть как творческие коллективы, предприятия, так и Дома ремесел, учреждения культуры и допобразования, Школы традиционной культуры и так далее.