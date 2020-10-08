В Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра»

В Екатеринбурге продают здание-памятник бывшего «Коляды-театра»

Сегодня, 11:37ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге на торги выставлено старинное здание на улице Тургенева 20, восемь лет его занимал «Коляда-театр», сообщает Фонд имущества Свердловской области.

В документации указано, что торги состоятся 11 ноября, начальная цена здания — 11,1 миллионов рублей.

Дом был построен в 1917 году, его площадь составляет 286 квадратных метров. В здании отсутствует отопление, водопровод, электричество, вентиляция, канализация, а также телефон.

С 2006 до 2014 года этот дом занимал «Коляда-театр». Здание было в плохом состоянии, артисты частично отремонтировали его сами.

После переезда Николая Коляды в новое здание, дом был отдан Центру современной драматургии, где он находился до 2016 года. В этом же году власти разместили закупку на реставрацию помещения за 4,5 миллиона рублей.

Напомним, в Екатеринбурге на торгах продали элитную квартиру владельца «Семи пятниц» Дмитрия Чамовских за 15 миллионов и один рубль.

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