Опасные пандусы и нерасторопные продавцы: слепые тагильчане проверили торговые точки

Рейд по выявлению нарушений на объектах торговли, приурочен ко Дню слепых, который отмечается 13 ноября.

Такой рейд вместе с представителями администрации у нас проходит в первый раз. Мы обследовали крупные магазины, которыми пользуются инвалиды по зрению – как с остаточным зрением, так и тотально слепые. В летний период мы делали объезд без администрации, смотрели, есть ли кнопки вызова. К нам не везде выходили, отметила председатель местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Новосёлова.

Один из первых визитов общественников состоялся в «Магнит», расположенный на перекрёстке улиц Красноармейская - Космонавтов. Специалисты отметили, что кнопка звонка слилась по цветовой гамме со стеной, что может представлять проблему для инвалидов по зрению. Сам звонок был отчётливо слышен в зале: спустя несколько минут ожидания к покупателям вышел сотрудник магазина и предложил свою помощь. Так, продавец сопроводила незрячую женщину к прилавкам и помогла выбрать нужный товар.

Мы перепугались, когда увидели комиссию. Просто не ожидали такого количества гостей, сказали сотрудники магазина, объяснив своё волнение.

Начальник управления соцпрограмм Лия Мигунова в разговоре с представителями «Магнита» поставила в пример то, как обеспечена доступная среда в аптеке, расположенной по соседству. В частности, там был правильно обустроен пандус, а также звонок располагался на нужном уровне и с нужными цветовыми акцентами. Представители магазина пообещали, что передадут информацию начальству.

Инвалиды жалуются на то, что доступная среда есть, но нет возможностей ей пользоваться. Кнопки вызова есть, но на них не все выходят. Пандусы есть, но они опасны, отметила Светлана Новосёлова.

Следующей точкой для визита стал «Смак», расположенный через дорогу. Кнопка вызова персонала расположена выше необходимого уровня, что, по заверению специалистов мэрии и общественников, также представляет трудности для колясочников.

Попробуйте сесть на стул и дотянуться до неё, отметила Лия Мигунова.

Но у представителей комиссии не возникло вопросов к работе персонала в том момент, когда в зале раздался звонок.

Девочка рассчитала покупателя и пошла к дверям, на её место пришла другая. Они сделали это не глядя друг на друга, видимо, настолько всё отработано,поделилась впечатлениями Лия Мигунова.

Интересно, что представители магазина в беседе с журналистами отметили, что к ним практически никогда не заходят маломобильные граждане.

Я работаю здесь около пяти лет, за это время никто к нам не приходил. По крайне мере, я не помню такого,отметила сотрудница «Смака».

Дальнейшая проверка состоялась в «Монетке» на улице Ермака. Сразу же члены комиссии заметили, что рядом с дверями магазина не установлена кнопка вызова, что является нарушением. В зале сотрудники магазина сопроводили представителей общества слепых, помогли выбрать товар и сориентировать по ассортименту. Сотрудники торговой точки выслушали все замечания и заверили, что передадут информацию директору.

Завершающая точка маршрута – «Райт» на Фрунзе. В магазине есть два входа, однако ни на одном из них нет кнопки вызова, отметили члены комиссии. В зале помочь незрячему человеку вызвался сотрудник охраны. Он проводил покупателей к нужному отделу, помог выбрать фрукты и овощи и сопроводил до кассы.