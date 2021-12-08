Детский сад № 10 откроется после ремонта в Нижнем Тагиле в 2022 году

Ход строительных работ оценил замглавы по социальной политике Валерий Суров. Он посетил площадку 8 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Специалистами уже проведены демонтажные работы, обновлена кровля, а также утеплен чердак. Также убраны старые веранды. Вместо них появятся терассы с поручнями для прогулок и закаливания.
Директор МАДОУ детский сад «Солнышко» Елена Юрченко рассказала, что в учреждении планируется открыть 4 ясельные группы. Она допустила, что будут приниматься дети и до года, например, с 10 месяцев. Для этого будут созданы соответствующие условия.
Согласно проекту, в здании предусмотрены отдельные спальни и игровые, медкабинет, пищеблок, зал для занятий спортом и музыкой. Новый детский сад получит весь нужный инвентарь и оборудование для развития.
По словам Валерия Сурова, ремонт этого здания актуален, так как участков в районе для строительства новых детских садов нет.
Напомним, что в 2022 году в планах городской администрации капитально отремонтировать детский сад № 20, расположенный на улице Карла Маркса.