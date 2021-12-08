Детский сад № 10 откроется после ремонта в Нижнем Тагиле в 2022 году

Директор МАДОУ детский сад «Солнышко» Елена Юрченко рассказала, что в учреждении планируется открыть 4 ясельные группы. Она допустила, что будут приниматься дети и до года, например, с 10 месяцев. Для этого будут созданы соответствующие условия.