Детский сад № 10 откроется после ремонта в Нижнем Тагиле в 2022 году

Детский сад № 10 откроется после ремонта в Нижнем Тагиле в 2022 году
Детский сад № 10 откроется после ремонта в Нижнем Тагиле в 2022 году
Сегодня, 15:52ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего тагила
Детский сад № 10 планируется открыть в Нижнем Тагиле в 2022 году. На данный момент там проводится капитальный ремонт.

Ход строительных работ оценил замглавы по социальной политике Валерий Суров. Он посетил площадку 8 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Специалистами уже проведены демонтажные работы, обновлена кровля, а также утеплен чердак. Также убраны старые веранды. Вместо них появятся терассы с поручнями для прогулок и закаливания.

Директор МАДОУ детский сад «Солнышко» Елена Юрченко рассказала, что в учреждении планируется открыть 4 ясельные группы. Она допустила, что будут приниматься дети и до года, например, с 10 месяцев. Для этого будут созданы соответствующие условия.

Согласно проекту, в здании предусмотрены отдельные спальни и игровые, медкабинет, пищеблок, зал для занятий спортом и музыкой. Новый детский сад получит весь нужный инвентарь и оборудование для развития.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего тагила

По словам Валерия Сурова, ремонт этого здания актуален, так как участков в районе для строительства новых детских садов нет.

Напомним, что в 2022 году в планах городской администрации капитально отремонтировать детский сад № 20, расположенный на улице Карла Маркса.

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