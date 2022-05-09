Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и напомнил о духе предков

Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и напомнил о духе предков
Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с 9 мая и напомнил о духе предков
Сегодня, 11:33ОбществоФото: TagilCity.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своей поздравительной речи напомнил жителям города о вкладе их предков в победу над фашизмом и духе победителей.

Выступая на трибуне на главной городской площади 9 мая, мэр Нижнего Тагила подчеркнул важность и священность праздника Победы. Отдельно прозвучали слова градоначальника о священном трепете, который тагильчане испытывают в этот день.

Ради победы наши деды и прадеды жертвовали своей жизнью, воевали за то, чтобы очистить родную землю от нацистской чумы, боролись за мирную, счастливую жизнь, за свой дом, за будущее детей,подчеркнул Владислав Пинаев.

Глава города напомнил и об исторической значимости Нижнего Тагила в победе над фашизмом в 1945 году.

Тагильчане внесли существенный вклад в дело Великой Победы — более 70000 наших земляков ушли на фронт защищать Родину. Каждый третий не вернулся домой, каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского танкового завода, а каждый десятый снаряд, выпущенный по фашистам, сделан силами тружеников тыла Нижнего Тагила, сказал Владислав Пинаев.

Тагильский градоначальник отметил, что муниципалитет удостоен почетного звания «Город трудовой доблести», в том числе, за достижения тагильчан в годы Великой Отечественной войны. Глава города напомнил, что дух воинов-победителей течет в жилах каждого горожанина.

Память о них светло хранится в каждой семье. Наш долг — сохранить духовный опыт, накопленный нашими предками. Это опора, источник силы, благодаря которым мы не раз преодолевали и сможем преодолеть любые самые суровые испытания, сплотиться, выстоять перед лицом любой угрозы и победить, подытожил Владислав Пинаев.

Впервые за историю проведения Парада Победы в Нижнем Тагиле не будет присутствовать знаменная группа.

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