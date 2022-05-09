Парад Победы в Нижнем Тагиле завершили работники местных предприятий и коллективов

Среди тех, кто прошелся в составе колонны трудящихся и учащихся на Параде Победы 9 мая в Нижнем Тагиле, были представители УВЗ, НТМК и других 210 предприятий, образовательный и учебных заведений, а также общественных объединений города.
В юбилейный для Нижнего Тагила год демонстрация на главной площади города была массовой. Горожане прошлись не только со знаменами и штандартами своих трудовых коллективов. Например, представители некоторых партий были со своими флагами и фотографиями вождей и лидеров. На груди учеников школ георгиевская лента была выложена в форме буквы Z».
Некоторые горожане принимали участие в шествии со своими семьями.
9 мая 2022 года в Нижнем Тагиле состоялся Парад Победы спустя два года — из-за пандемии коронавируса в России были отменены все массовые мероприятия, в том числе, приуроченные к Дню Победы. Шествие «Бессмертного полка» было перенесено на онлайн платформу.