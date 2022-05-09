Путин подписал указ о поддержке детей погибших в Украине военных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке детей погибших в Украине российских солдат, сообщает RT.
Путин отметил, что гибель каждого военного в ходе спецоперации – горе. Поэтому семьям погибших следует помочь.
Так, правительство РФ пообещало обеспечить детям погибших солдат право поступления в российские вузы по спецквоте. А дети раненых или контуженых военнослужащих смогут поступать в институты без вступительных испытаний.
Также сегодня стало известно, что раненых солдат РФ наградили за героизм.