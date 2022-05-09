Путин подписал указ о поддержке детей погибших в Украине военных

Путин подписал указ о поддержке детей погибших в Украине военных
Путин подписал указ о поддержке детей погибших в Украине военных
Сегодня, 19:34ОбществоФото: pixabay.com
Подписан новый указ о поддержке семей погибших в украине солдат.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке детей погибших в Украине российских солдат, сообщает RT.

Путин отметил, что гибель каждого военного в ходе спецоперации – горе. Поэтому семьям погибших следует помочь.

Так, правительство РФ пообещало обеспечить детям погибших солдат право поступления в российские вузы по спецквоте. А дети раненых или контуженых военнослужащих смогут поступать в институты без вступительных испытаний.

Также сегодня стало известно, что раненых солдат РФ наградили за героизм.

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