Нижний Тагил направит областную субсидию на благоустройство двора на улице Ермака

Решение о дополнительном субсидировании проектов по благоустройству было принято 8 июля на прошедшем заседании правительства Свердловской области.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов сообщил, что эти средства будут направлены на благоустройство двора по улицам Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 и Лебяжинская 30, 32.

Также сообщается, что работы на данной территории ведутся с мая, а дополнительное финансирование понадобилось для «защиты инженерных сетей».

Отмечается, что в данный момент подрядной организацией к расширяются внутриквартальные проезды, устанавливаются бордюры, а также готовится основание для асфальтирования тротуаров и автомобильных парковок.

Сообщается, что общая стоимость проекта благоустройства территории, объединяющей девять многоквартирных домов, составляет 37,9 миллионов рублей.