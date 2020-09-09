Жители Нижнего Тагила и Горноуральска пожаловались на отсутствие автобусов

По словам начальника нижнетагильского автовокзала Вячеслава Эйвазова, у компании-перевозчика «Легион-НТ» сломался один из автобусов. Всего отменено 30% транспорта на данном направлении. Сегодня из 48 автобусов из Нижнего Тагила до Горноуральска отменено 15, причем половина в утренние часы.