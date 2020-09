Жители Нижнего Тагила и Горноуральска пожаловались на отсутствие автобусов

Жители Горноуральска и Нижнего Тагила жалуются на отмену междугородних автобусных рейсов, сообщает АН «Между строк».

С понедельника тагильчане и горноуральцы не успевают вовремя попасть на работу и возвратиться домой из-за отмены автобусных рейсов между населенными пунктами. По словам начальника нижнетагильского автовокзала Вячеслава Эйвазова, у компании-перевозчика «Легион-НТ» сломался один из автобусов. Всего отменено 30% транспорта на данном направлении. Сегодня из 48 автобусов из Нижнего Тагила до Горноуральска отменено 15, причем половина в утренние часы. Автобусное сообщение обещают восстановить через пару дней. Напомним, что 14 августа из-за аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле было приостановлено движение трамваев. Восстановительные работы были осложнены погодными условиями.

