В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановили движение трамваев после ремонта коллектора

Напомним, из-за аварии на Вагонке, которая произошла 14 августа, было приостановлено движение трамваев. Восстановительные работы были осложнены дождливой погодой. Кроме того, специалисты ООО «Водоканал-НТ» выяснили, что старая железобетонная труба полностью разрушена. Ее было решено заменить. Стоимость работ составит 2,3 миллиона рублей.