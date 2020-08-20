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В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановили движение трамваев после ремонта коллектора

20 августа 2020, 08:43
В Нижнем Тагиле на Вагонке в месте обвала грунта после прорыва трубы канализационного коллектора на улице Зари накануне вечером было восстановлено движение трамваев. Об этом сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Движение трамваев по Вагонке до Пихтовых гор возобновлено в 21.55. Вагоны 10, 11 и 12 маршрутов возвращены на привычные трассы следования, сообщает «Тагильский трамвай».

Напомним, из-за аварии на Вагонке, которая произошла 14 августа, было приостановлено движение трамваев. Восстановительные работы были осложнены дождливой погодой. Кроме того, специалисты ООО «Водоканал-НТ» выяснили, что старая железобетонная труба полностью разрушена. Ее было решено заменить. Стоимость работ составит 2,3 миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле ремонт коллектора на улице Зари обойдется в 2,3 миллиона рублей
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#Трамвай#Ремонт#Вагонка#Нижний Тагил#Общество
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