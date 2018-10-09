Суд вновь отказал РПЦ в передаче зданий трех колледжей в Екатеринбурге

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Суд не удовлетворил апелляцию РПЦ в отношении передачи зданий трех колледжей в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Рассмотрение апелляции проходило в Перми. До революции здания на Ленина, 13, Декабристов, 58 и 83, где сейчас располагаются учебные заведения, принадлежали РПЦ.
Суд отказал РПЦ поскольку в процессе рассмотрения дела не было доказано религиозное предназначения этих трех зданий.
В общей сложности Екатеринбургская епархия планирует завладеть 16 разными зданиями, пишет «URA.RU».
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