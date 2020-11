В Екатеринбурге студенты УрФУ провели акцию против дистанта

В уральской столице перед корпусом Уральского федерального университета, расположенного на площади Кирова, студенты провели акцию против дистанционного обучения, сообщает ZNAK.

Учащиеся установили арт-объект, нацеленный на критику дистанционного образование. Инициаторы акции — активисты областного отделения движения писателя Захара Прилепина «За правду». Арт-объект «Буратино» представляет из себя бревно, на котором разместили наушники, очки и медицинскую маску. Роль носа исполняет деревянная палка с насаженным на нее ноутбуком. Как утверждают авторы, объект символизирует «оболванивание детей», происходящее на дистанционном обучении. Напомним, в конце октября стало известно, что Уральский Федеральный университет полностью переходит на дистанционное обучение. Исключения составили лабораторные работы для естественнонаучных и инженерных направлений подготовки аспирантов и магистрантов, для выполнения которых необходимо исследовательское оборудование. Данный вид работ будет проходить в здании вуза с соблюдением всех санэпиднорм. В Екатеринбурге УрФУ полностью перешел на дистант

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter