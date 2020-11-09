В Екатеринбурге студенты УрФУ провели акцию против дистанта

В Екатеринбурге студенты УрФУ провели акцию против дистанта

Сегодня, 22:12ОбществоPhoto: Znak.com
В уральской столице перед корпусом Уральского федерального университета, расположенного на площади Кирова, студенты провели акцию против дистанционного обучения, сообщает ZNAK.

Учащиеся установили арт-объект, нацеленный на критику дистанционного образование. Инициаторы акции — активисты областного отделения движения писателя Захара Прилепина «За правду».

Арт-объект «Буратино» представляет из себя бревно, на котором разместили наушники, очки и медицинскую маску. Роль носа исполняет деревянная палка с насаженным на нее ноутбуком. Как утверждают авторы, объект символизирует «оболванивание детей», происходящее на дистанционном обучении.

Напомним, в конце октября стало известно, что Уральский Федеральный университет полностью переходит на дистанционное обучение. Исключения составили лабораторные работы для естественнонаучных и инженерных направлений подготовки аспирантов и магистрантов, для выполнения которых необходимо исследовательское оборудование. Данный вид работ будет проходить в здании вуза с соблюдением всех санэпиднорм.

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