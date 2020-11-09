В Екатеринбурге студенты УрФУ провели акцию против дистанта

Напомним, в конце октября стало известно, что Уральский Федеральный университет полностью переходит на дистанционное обучение. Исключения составили лабораторные работы для естественнонаучных и инженерных направлений подготовки аспирантов и магистрантов, для выполнения которых необходимо исследовательское оборудование. Данный вид работ будет проходить в здании вуза с соблюдением всех санэпиднорм.